Коронавирус в Казахстане: 25 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5 589 человек, среди которых 29 детей. В стационарах находится 2 839 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 750, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
148 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 – в крайней степени тяжести, 25 – на аппаратах ИВЛ.
Министерство здравоохранения сообщает о том, что информация о суточных данных и общем количестве заболевших и умерших от коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом, а также КВИ с отрицательным ПЦР-тестом будет публиковаться в ежедневном формате на официальном сайте и социальных страницах ведомства.
Информация по регионам будет предоставляться на еженедельной основе в ходе пресс-брифингов официального представителя Минздрава.
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