Коронавирус: в Италии зафиксирован самый низкий показатель смертности с начала марта
РИМ. ANSA-КАЗИНФОРМ - В понедельник в департаменте гражданской защиты сообщили, что за прошедшие сутки в Италии умерло 23 человека от коронавируса. Отмечается, что это самый низкий показатель смертности за день, зарегистрированный в стране с начала марта. В воскресенье этот показатель достиг отметки в 24, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.
Три новых случая смерти были зарегистрированы в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе. Это самый низкий уровень смертности в регионе с 27 февраля.
Общее число жертв коронавируса в Италии в настоящее время составляет 34 657 человек.
В департаменте также сообщили, 218 новых случаев заболевания коронавирусом были зарегистрированы в Италии за сутки. Это немного меньше, чем днем ранее (224).
143 новых случая заболевания выявленных в понедельник, или 65,5% от общего числа, были зарегистрированы в Ломбардии.
В понедельник в семи регионах не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания - Апулия, Фриули-Венеция-Джулия, Сицилия, Сардиния, Умбрия, Валле-д'Аоста и Базиликата. Сообщается, что 183 426 человек выздоровели.
Общее количество случаев заражения COVID-19 в Италии, включая тех у кого положительный анализ на коронавирус, умерших и тех, кто выздоровел, в настоящее время достигло отметки в 238 720.
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