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Коронавирус в Италии: За сутки выявлено рекордное количество случаев

Автор:  
Татьяна Кудренок
30 Октября 2020, 11:24
Коронавирус в Италии: За сутки выявлено рекордное количество случаев

РИМ-НУР-СУЛТАН. ANSA-КАЗИНФОРМ - В четверг в Италии был установлен новый анти-рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом: 26 831 по сравнению с 24 991 случаями, зарегистрированными в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Министерство здравоохранения Италии также сообщило, что от коронавирусной инфекции за сутки умерли 217 человек по сравнению с 205 в среду.

В четверг в Италии было взято рекордное количество мазков - 201 452, что примерно на 2 500 больше, чем в среду.

Число пациентов в интенсивной терапии увеличилось на 115 за последние 24 часа и составило 1 651.

В четверг также было объявлено, что 279 282 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции, что на 3 878 человек больше, чем днем ранее.

Агентство ANSA также сообщает, что в одном из итальянских городов 13-летнему подростку, инфицированному коронавирусом, пришлось спать в машине, чтобы не заразить семью вирусом.

Случай произошел в городе Перуджа в провинции Умбрия, где и находится семья мальчика, которая имеет постоянное разрешение на проживание в Италии.

Подростку пришлось спать в машине, чтобы не заразить своих родителей и двух сестер двух и девяти лет. Квартира, в которой живет семья, слишком мала для самоизоляции.

Мальчику, у которого болезнь протекает абсолютно бессимптомно, впоследствии предложили комнату в отеле для больных коронавирусом в Читта-ди-Кастелло, где он будет жить с одним из своих родителей.


Италия  
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