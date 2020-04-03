Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Коронавирус в Италии унес жизни 77 врачей

Автор:  
Раушан Конырбаева
3 Апреля 2020, 22:35
Коронавирус в Италии унес жизни 77 врачей

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ - По данным Федерации гильдии врачей FNOMCEO, число смертей от коронавируса среди итальянских врачей возросло до 77 после того, как в пятницу смертельный вирус унес жизни еще шести врачей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

Итальянцы потеряли Риккардо Пэриса (который работал кардиологом), Доминика Мусафири (врач общей практики), Итало Носари (диабетолог), Джанроберто Монти (стоматолог), Лучано Рива (педиатр) и Федерико Вертемати (семейный врач).

Тем не менее президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брусаферро в пятницу заявил, что «мы можем подтвердить замедление» вспышки короновируса в Италии. Однако он отметил, что вирус пока имеется во всех частях страны, и, следовательно, жители должны строго соблюдать принятые карантинные меры.

Следует отметить, что Италия также заявила о том, что несколько пациентов с коронавирусом в поликлинической больнице Павии получили плазму пациентов, которые излечились от COVID-19. Больница начала испытание плазмотерапии в сотрудничестве с другими местными органами здравоохранения.


Происшествия   Здравоохранение   Италия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана