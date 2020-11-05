Коронавирус в Италии: правительство вводит комендантский час

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – Правительство Италии вводит второй, менее жесткий режим карантина на территории страны в связи с ростом числа новых случаев заражения COVID-19. Он будет действовать с сегодняшнего дня по 3 декабря 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

В рамках карантина в городах Италии будет действовать комендантский час с 22:00 часов вечера до 05:00 утра по местному времени.

Общественный транспорт должен заполнятся не более чем на 50%, за исключением школьных автобусов. Согласно правительственному постановлению, круизы также будут приостановлены.

Другие меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране включают введение дистанционного обучение в средних школах, закрытие музеев и торговых центров по выходным.

Дальнейшие меры на местах будут приняты по согласованию с регионами в течение как минимум двух недель, говорится в постановлении итальянского правительства.

Что касается конкретных цифры – то, по данным Министерства здравоохранения Италии, за последние 24 часа в стране были зафиксированы 30 550 новых случаев заражения COVID-19. От нового коронавируса в стране умерло еще 353 человека. В общей сложности в Италии от COVID-19 скончались 39 764 человека, передает ANSA.

Консультант министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца отметил, что наблюдается некая стабилизация числа случаев заражения COVID-19, а также смертельных случаев, но все же цифры высокие.