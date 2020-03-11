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Коронавирус в Италии: число инфицированных перевалило за 10 тысяч

11 Марта 2020 08:36
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Коронавирус в Италии: число инфицированных перевалило за 10 тысяч

РИМ. КАЗИНФОРМ – Руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли заявил, что общее число людей, зараженных коронавирусом в Италии, превысило отметку в 10 000 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

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Боррелли сказал, что число людей, умерших после заражения коронавирусом, возросло до 631 - это на 168 больше по сравнению с понедельником.

«8 514 человек в настоящее время инфицированы вирусом COVID-19, 1004 человек выздоровели», - сказал он.

По словам Боррелли, 877 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. 45% умерших были в возрасте 80-89 лет, 32% - в возрасте 70 лет, 14% - старше 90 лет, 8% - в возрасте 60 лет и 2% - в возрасте от 50 до 59 лет. Правительство приняло решительные меры, чтобы остановить распространение нового смертельного вируса, который впервые был обнаружен в китайском городе Ухань в конце прошлого года.

Жителям Италии настоятельно рекомендуют избегать ненужных поездок и, по возможности, не покидать свои дома без острой необходимости.

Также Боррелли не исключил возможности ужесточения мер после призывов лидера оппозиционной лиги Маттео Сальвини «закрыть все».

«Я думаю, что этот вопрос должен быть полностью рассмотрен и изучен», - сказал Боррелли на пресс-конференции.

Напомним, первый смертельный случай от коронавируса в Италии произошел 21 февраля.


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Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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