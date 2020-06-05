Коронавирус: в Иране и Индии признаки второй волны, ЕС готовится открыть внутренние границы

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Статистика заражений в Индии и Иране снова пошла вверх, что, по мнению экспертов, может означать вторую волну пандемии коронавируса. Страны ЕС обсуждают открытие внутренних границ к 1 июля. Британия и Швеция считаются самыми опасными для посещения странами в Европе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,6 миллиона человек, умерли - почти 400 тысяч.

Определились также лидеры по заболеваемости по континентам. В Европе наиболее пострадавшими странами стали Великобритания, Италия, Франция и Испания. Россия занимает третье место в мире по числу заболевших, но показатель смертности там довольно низкий по сравнению с другими странами. В Северной Америке печально лидируют США, которые также являются наиболее пострадавшей от Covid-19 страной в мире. В Южной и Центральной Америке - Бразилия и Мексика. В Африке - ЮАР, Египет и Нигерия. В Азии - Индия и Иран.

Еврокомиссия призвала 27 стран-членов ЕС открыть границы внутри блока к 1 июля. Главы министерств внутренних дел стран Евросоюза приступили к разработке соответствующих планов.

При этом многие подчеркивают, что речь пока идет только о снятии ограничений внутри ЕС. Вопрос о том, когда и в каком объеме будут сняты запреты на посещения из других стран, также обсуждается в эти дни.

Испания планирует с 1 июля открыть границы только с Францией и Португалией, о других странах Евросоюза речь пока не идет.

Бельгия, напротив, готова снять ограничения с опережением графика. По словам властей, если не случится ничего экстраординарного, как, например, начало второй волны эпидемии, границы страны откроются 15 июня.

Правительство Ирландии готовится утвердить план второго этапа выхода из локдауна. Он подразумевает открытие ряда офисов и небольших магазинов, разрешение навещать находящихся в изоляции близких, а также возможность для граждан отдаляться от дома на 20 километров, а не на 5, как было ранее.

Всемирно известный оркестр Венской филармонии даст свой первый живой концерт после локдауна в одном из самых известных концертных залов Вены - Музикферайн. Вместимость зала - 2 тысячи человек, однако в рамках правила социального дистанцирования прийти на концерт смогут лишь 100 зрителей. Оркестр сыграет Симфонию №5 Бетховена.

Советники по науке при правительстве Франции заявили, что эпидемия коронавируса в стране взята под контроль. Эксперты считают, что это результат своевременно введенного локдауна, кроме того, помогает наступившее лето и более высокая температура. В четверг в больницах страны от Covid-19 умерли 44 пациента, суточные показатели новых случаев заражения составляют около тысячи. Для сравнения - в марте во Франции ежедневно фиксировали в среднем 8 тысяч заболевших.

Французские ученые говорят, что новые очаги заражения продолжают возникать в разных регионах страны, но спустя месяцы борьбы с эпидемией у медиков сейчас есть необходимые рычаги (тесты, система отслеживания контактов) и опыт для того, чтобы быстро брать ситуацию под контроль. На этой неделе были отменены последние ограничения на передвижения внутри страны. Власти призывают граждан продолжать придерживаться новых норм социального поведения, которые, судя по всему, еще надолго останутся главным условием для предотвращения второй волны эпидемии.

Чехия открывает границы с Австрией и Германией - на 10 дней раньше, чем планировалось. Сообщение между Чехией и соседями было остановлено в начале марта. Граждане этих двух стран, а также Венгрии, смогут приезжать в Чехию без предоставления на границе отрицательного теста на коронавирус. Со вторника также открыты границы со Словакией. С 15 июня власти Чехии также разрешат въезд гражданам из ряда стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией - Швейцарии, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии.

В минувший понедельник также было объявлено, что граждане Чехии вольны ездить в более пострадавшие страны, такие как Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды и Испания. Однако гражданам из этих стран необходимо будет предъявлять медицинское заключение об отсутствии вируса. Самыми опасными для посещения странами власти Чехии считают Британию и Швецию. В отношении поездок в эти страны будут введены строгие правила. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Чехии заболели почти 9,5 тысяч человек, умерли 326.

В Британии с 15 июня введут обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте. На эту дату запланировано открытие ряда магазинов одежды, и, по мнению властей, увеличится пассажиропоток в метро и в автобусах. Правило также распространяется на пассажиров поездов, самолетов, паромов и судов.

Статистика заражений и смертей в Британии - самая неблагоприятная в Европе. По данным, на пятницу, в стране насчитывается 283 тысячи заболевших и почти 40 тысяч умерших. При этом число новых выявленных случаев за сутки идет на спад. В настоящий момент каждый день Covid-19 диагностируют примерно у 5600 человек. Еще две недели назад этот показатель превышал 8 тысяч.

Зоопарк Честера, самый посещаемый в Британии, может закрыться навсегда из-за огромных убытков, вызванных эпидемией коронавируса. По словам сотрудника зоопарка Джеймса Эдвардса, содержание многих зверей, например, слонов, обходится очень дорого. Кроме того, большие деньги уходят на поддержание огромной территории. Спасти ситуацию могло бы только скорое открытие для посетителей, но об этом речи пока нет.

На США приходится почти треть общемировой статистики заражений и самое большое число умерших - более 1,8 млн и 108,2 тыс. человек соответственно. С начала пандемии в стране также зафиксирован рекордный рост безработицы: за пособиями обратились десятки миллионов американцев.

Однако в пятницу крупнейшая экономика в мире преподнесла неожиданно приятный сюрприз: вопреки всем ожиданиям безработица в США не увеличилась, а сократилась. Более того, одновременно выросло число рабочих мест. Все это дает надежду на то, что кризис будет не таким затяжным и глубоким, как считалось до сих пор.

После ужасающих апрельских данных, когда безработица в США достигла невиданных почти за 100 лет 14,7%, а экономика лишилась более 20 млн рабочих мест, экономисты прогнозировали ухудшение этих показателей в мае до 19% и минус 7,5 млн.

Однако в итоге рынок труда восстановился, прибавив 2,5 млн рабочих мест, а безработица сократилась до 13,3%.