Коронавирус в Иране: число умерших превысило 77,5 тыс
ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в Исламской Республике выявлено почти 14 тыс. новых случаев заражения COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ссылкой на агентство «Анадолу».
Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 310. Общее число летальных исходов возросло до 77 532.
Согласно информации Министерства здравоохранения Ирана, за минувшие сутки в Исламской Республике выявлено 13 930 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2 102 пациента из этого числа были госпитализированы.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 2 779 415.
На лечении в отделениях интенсивной терапии находятся 5 173 больных с диагнозом COVID-19. Тогда как от опасного вируса до сегодняшнего дня в Иране вылечились 2 258 046 человек.
Число протестированных на COVID-19 в Иране, численность населения которого составляет около 83 млн, достигло 18 285 393 человек.
В целом в ИРИ применено 2 571 160 доз вакцины от коронавируса.
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