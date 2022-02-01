Коронавирус в Грузии: новый рекорд распространения – 24 201 случай за сутки

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – В Грузии за минувшие сутки выявили 24 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

24 201 — это новый рекордный показатель – до этого самое большое ежедневное число заражений было зафиксировано 26 января и составляло 17 530.

Данные основаны на проведении 85 191 тестов. Показатели выявляемости коронавируса составили: ежедневный — 28,41%, за последние 14 дней — 21,96%, за последние семь дней — 24,96%.

За последние сутки в стране от коронавируса выздоровели 10 732 человека, скончались 36 пациентов.

31 января в Грузии было выявлено 13 150 новых случаев заражения коронавирусом, 8 503 пациента выздоровели, 35 скончались.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 1 200 124 случая заражения коронавирусом, из них 1 020 510 человек выздоровели, 15 016 скончались.

Накануне вакцинировались 8 371 человек.

Новые случаи заражения географически распределились так:

Тбилиси — 11 800,

Имерети — 3 134,

Аджария — 2 204,

Самегрело- Земо Сванети — 1 628,

Шида Картли — 1 461,

Квемо Картли — 1 199,

Кахети — 1 059,

Гурия — 473,

Мцхета-Мтианети — 683,

Самцхе-Джавахети — 471,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 89.

В настоящее время в Грузии 164 572 активных случаев инфицирования.

5 454 человек лечатся в больнице, из которых 1048 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 263 человека.

В ковид-гостиницах лечатся 2031 человек.

157 087 заболевших лечатся от коронавируса на дому.