Коронавирус в Грузии: новый рекорд распространения – 24 201 случай за сутки
ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – В Грузии за минувшие сутки выявили 24 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщается на специальном сайте правительства stopcov.ge. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.
24 201 — это новый рекордный показатель – до этого самое большое ежедневное число заражений было зафиксировано 26 января и составляло 17 530.
Данные основаны на проведении 85 191 тестов. Показатели выявляемости коронавируса составили: ежедневный — 28,41%, за последние 14 дней — 21,96%, за последние семь дней — 24,96%.
За последние сутки в стране от коронавируса выздоровели 10 732 человека, скончались 36 пациентов.
31 января в Грузии было выявлено 13 150 новых случаев заражения коронавирусом, 8 503 пациента выздоровели, 35 скончались.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлено 1 200 124 случая заражения коронавирусом, из них 1 020 510 человек выздоровели, 15 016 скончались.
Накануне вакцинировались 8 371 человек.
Новые случаи заражения географически распределились так:
Тбилиси — 11 800,
Имерети — 3 134,
Аджария — 2 204,
Самегрело- Земо Сванети — 1 628,
Шида Картли — 1 461,
Квемо Картли — 1 199,
Кахети — 1 059,
Гурия — 473,
Мцхета-Мтианети — 683,
Самцхе-Джавахети — 471,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 89.
В настоящее время в Грузии 164 572 активных случаев инфицирования.
5 454 человек лечатся в больнице, из которых 1048 человек находятся в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 263 человека.
В ковид-гостиницах лечатся 2031 человек.
157 087 заболевших лечатся от коронавируса на дому.
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