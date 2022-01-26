Коронавирус в Грузии: новый рекорд распространения – 17 530 случаев
ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – В Грузии за минувшие сутки выявлено 17 530 новых случаев заражения коронавирусом – для страны это новый самый высокий показатель распространения с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.
За последние 24 часа в стране выздоровели 5087 человек, скончались 39 пациентов. Информация недавно была обновлена на правительственном сайте stopcov.ge.
25 января в Грузии было выявлено 15 762 новых случая коронавируса, 5 160 пациентов выздоровели, 42 умерли.
За последние сутки в Грузии было проведено 78 172 теста. Показатели положительности выявления коронавируса составляют: ежедневный — 22,42%, за последние 14 дней — 15,32%, за последние семь дней — 19,58%.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 1 092 684 случая заражения коронавирусом, из них 977 832 человек выздоровели, 14 813 умерли.
Накануне вакцинировались от коронавируса 7 661 человек.
Новые случаи заражения коронавирусом географически распределились так:
Тбилиси — 9 487,
Имерети — 1 990,
Аджария — 1 958,
Шида Картли — 877,
Квемо Картли — 831,
Кахети — 704,
Самегрело-Земо Сванети — 680,
Мцхета-Мтианети — 391,
Самцхе-Джавахети — 310,
Гурия — 240,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 62.
В настоящее время в Грузии 100 013 активных случаев инфицирования коронавирусом.
Под наблюдением врачей в больницах находятся 4 651 человек, из них 999 — в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 283 человек.
В ковид-гостиницы помещены 2 023 человека.
В домашних условиях от коронавируса лечатся 93 339 человек.
В режиме карантина находятся 32 человека.
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