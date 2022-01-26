Коронавирус в Грузии: новый рекорд распространения – 17 530 случаев

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ – В Грузии за минувшие сутки выявлено 17 530 новых случаев заражения коронавирусом – для страны это новый самый высокий показатель распространения с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал Новости-Грузия.

За последние 24 часа в стране выздоровели 5087 человек, скончались 39 пациентов. Информация недавно была обновлена ​​на правительственном сайте stopcov.ge.

25 января в Грузии было выявлено 15 762 новых случая коронавируса, 5 160 пациентов выздоровели, 42 умерли.

За последние сутки в Грузии было проведено 78 172 теста. Показатели положительности выявления коронавируса составляют: ежедневный — 22,42%, за последние 14 дней — 15,32%, за последние семь дней — 19,58%.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 1 092 684 случая заражения коронавирусом, из них 977 832 человек выздоровели, 14 813 умерли.

Накануне вакцинировались от коронавируса 7 661 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом географически распределились так:

Тбилиси — 9 487,

Имерети — 1 990,

Аджария — 1 958,

Шида Картли — 877,

Квемо Картли — 831,

Кахети — 704,

Самегрело-Земо Сванети — 680,

Мцхета-Мтианети — 391,

Самцхе-Джавахети — 310,

Гурия — 240,

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 62.

В настоящее время в Грузии 100 013 активных случаев инфицирования коронавирусом.

Под наблюдением врачей в больницах находятся 4 651 человек, из них 999 — в тяжелом состоянии. На аппарате искусственного дыхания — 283 человек.

В ковид-гостиницы помещены 2 023 человека.

В домашних условиях от коронавируса лечатся 93 339 человек.

В режиме карантина находятся 32 человека.