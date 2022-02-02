Коронавирус в Грузии: новый рекорд – 26 320 случаев заражения

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в Грузии выявили 26 320 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Это более чем на две тысячи случаев превышает рекордный показатель вчерашнего дня — 1 февраля было зафиксировано 24 201 случай заражения.

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9 555 человека, скончались 44 пациента.

В стране за последние сутки сделано 84 658 тестов на коронавирус. Показатель выявления коронавируса по данным на 1 февраля вырос до 31.09%, за две недели – 23.40% , за семь дней – 26.38%.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 226 444 случаев инфицирования коронавирусом. Из них выздоровели 1 030 065 пациентов, скончались 15 060.

На данный момент в Грузии 181 293 активных случая заражения коронавирусом.

Из них 5 522 нуждаются в лечении в больницах. Состояние 1 062 пациентов тяжелое, из них 263 подключены к аппарату искусственного дыхания.

2 041 заразившихся находится в ковид-гостиницах.

173 730 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 34 человека.