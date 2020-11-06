Коронавирус: в Германии превышен порог в 20 тысяч новых заражений

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Как сообщил в пятницу, 6 ноября, Институт имени Роберта Коха, за истекшие сутки в стране выявлено еще 21 506 инфицированных.

По данным института, общее количество инфицированных достигло 619 089, возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 11 096 человек (суточный прирост 166), около 402 500 больных выздоровели. В то же время индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,79, уменьшившись по сравнению с предыдущим днем (0,81). Это означает, что 100 инфицированных заражают 79 здоровых человек.

Со 2 ноября в ФРГ действует мягкий локдаун, в рамках которого в стране закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения и ужесточены нормы социального дистанцирования для граждан. Новые ограничения сохранятся по крайней мере до конца ноября.