+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -7 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус в Европе: новые правила и ограничения

18 Ноября 2021 07:45
Поделиться:
Коронавирус в Европе: новые правила и ограничения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Бельгии ужесточают ограничения в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, отмеченным за последнюю неделю, несмотря на то, что 76% жителей страны вакцинированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Новости по теме
Фейк: «Вакцины усугубили пандемию во всем мире»
Свыше 90 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19 26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

В общественных местах теперь необходимо будет носить маску даже детям старше десяти лет, а все, у кого есть возможность, должны будут работать из дома четыре дня из пяти – по меньшей мере до 12 декабря.

– Многие расстроены и раздосадованы, и я их прекрасно понимаю, – заявил в связи с этим Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии. – Мы все надеялись, что осенью станет легче, а зимой коронавируса уже не будет. Понимаю, что многие устали, особенно медицинские работники, которых снова захлестнула пандемия.

В Швеции власти впервые объявили о введении ковид-паспортов, которые начиная с 1 декабря потребуется предъявлять для посещения мероприятий с участием более 100 человек и проходящих в закрытых помещениях.

– В Европе вновь отмечено распространение болезни, и многим странам пришлось вводить новые ограничения, – отметила Лена Халленгрен, министр здравоохранения Швеции. – В Швеции подобного роста пока не наблюдается, но мы не изолированы от внешнего мира и должны быть готовы к тому, что это затронет и нас.

Значительный рост числа заболеваний фиксируется в последние дни и в Чехии. Во вторник здесь было выявлено почти 22,5 тысячи новых случаев, это максимальное значение с начала пандемии. В связи с этим в стране вводятся новые ограничения для тех, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусом. Власти мотивируют это тем, что принятых ранее мер оказалось недостаточно для предотвращения распространения инфекции.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в мире  
Поделиться:
Новости по теме
Фейк: «Вакцины усугубили пандемию во всем мире»
Свыше 90 пациентов с КВИ находятся на аппарате ИВЛ в Казахстане
Сколько казахстанцев получили второй компонент вакцины от COVID-19
26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии
Популярное
1 У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
2 Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
3 В СКО стремительно промерзает почва
4 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
5 Тараз накрыла пыльная буря
6 Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Читайте также
26 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии
177 случаев заболевания ковидной пневмонией зарегистрировали в Казахстане
У шестерых детей диагностирован синдром Кавасаки в Акмолинской области
Султан Камалетдинов назначен заместителем министра обороны РК
В СКО стремительно промерзает почва
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
Тараз накрыла пыльная буря
Тимур Дандыбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив