Коронавирус в Европе: новые ограничения

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Из-за распространения коронавируса правительство испанской Каталонии ужесточает ограничительные меры. На территории автономного сообщества запрещено собираться группами более 10 человек. Власти также обещали провести около 500 тысяч ПЦР-тестов в школах и институтах. В понедельник в регионе было выявлено 1776 заболевших COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Мы должны сделать все возможное в предстоящие три недели, чтобы страна могла работать, и, чтобы учебные заведения открылись снова», - заявил глава правительства Каталонии Ким Торра.

В Гонконге тем временем утверждают, что медикам удалось идентифицировать первого пациента с COVID-19, который повторно заразился коронавирусом после полного выздоровления. Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали информацию.

Мария Ван Керкхове, эпидемиолог-инфекционист, ВОЗ: «Мы не должны делать поспешных выводов, даже если имеется первый задокументированный случай повторного инфицирования. По нашему опыту работы с другими коронавирусами, мы знаем, что антитела (иммунный ответ) у людей сохраняется на протяжении какого-то времени. Но он может и ослабевать».

Во всем мире ждут надежную вакцину от COVID-19. В Италии приступили к испытанию на добровольцах вакцины, разработанной в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Если все пойдет по плану, весной препарат поступит в массовое производство.

Пока же на Апеннинах наблюдается рост случаев инфицирования коронавирусом. В понедельник заболели еще 953 человека. Во Франции в минувшее воскресенье выявлено около пяти тысяч зараженных.

Министр по делам Европы Франции Клеман Бон заявил, что в ближайшие дни Париж примет решения, касающиеся ограничений при въезде в страну путешественников из Соединенного Королевства. В середине августа британские власти обязали возвращающихся из Франции граждан самоизолироваться на 14 дней.

Туристические регионы Франции — юг страны — называют новым рассадником коронавируса, передает Euronews.

Август — месяц традиционных массовых отпусков. Через неделю миллионы людей должны вернуться на работу, а миллионы детей — в школу, и власти опасаются, что отдыхающие привезут с моря не только загар, но и новую волну заболеваний в те регионы, где ситуация только-только начала налаживаться.

Многие курортники не скрывают, что не следуют правилам «новой нормальности»: меры безопасности уже изрядно надоели, и хотя бы отпуск они хотя провести без маски.

«Я не ношу маску в отпуске. Это противоречит самому понятию отдыха. Я ее не ношу даже там, где этого требуют, потому что это очень напрягает».

«Носить на пляже — это же чушь! Ну ладно в транспорте, в закрытых помещениях, но на открытом воздухе — это же бессмысленно!».

В ряде случаев правилам не следуют овсе или соблюдают их чисто формально, причём не только отдыхающие, но и сотрудники кафе и ресторанов. Работать весь день не снимая маски — утомительно, а социальная дистанция между столиками уменьшает доход.

Индекс репродукции — сколько человек в среднем заражаются от одного заболевшего — на юге и юго-западе Франции сейчас выше, чем в среднем по стране. Ряд регионов объявлены «красными зонами», где меры безопасности серьезно ужесточаются.

Города и коммуны пытаются делать всё возможное для того, чтобы выйти из «красной зоны». Уже несколько недель маски обязательны в нескольких районах Марселя, и другие средиземноморские курорты следуют этому примеру.

Улицы и пляжи патрулирует полиция. Стражи порядка напоминают, что ношение маски — не рекомендация, а требование закона. Нарушителям грозит крупный штраф.