Коронавирус в Европе и Казахстане: Испания запретила передвижение между регионами, а в РК заключили соглашение о производстве вакцины

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Высокопоставленные политики США обедают в ресторанах и летают на курорты, в то время как велят населению сидеть дома, Британия рассчитывает сократить смертность от Covid-19 на 99% в ближайшие недели, испанцы не смогут навестить родных в других регионах в Рождество, Чехия выходит из затяжного локдауна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Скандал в США

В США разгорелся скандал с мэром Остина, столицы Техаса. Демократ Стив Адлер неоднократно призывал жителей города соблюдать эпидемиологические нормы: не забывать о социальной дистанции, по возможности работать из дома и реже посещать общественные места. В одном из последних видеообращений, адресованном жителям Остина, он говорит: «Сейчас не время расслабляться. Мы будем пристально следить за (поведением людей). Если мы не будем осторожны, нам придется многое закрыть».

Однако местное издание Austin American-Statesman узнало, что ролик был записан мэром на одном из мексиканских курортов, куда Адлер улетел с семьей на частном самолете.

Между тем США обновили свой собственный антирекорд по суточным показателям заболевших и умерших: 195,6 тыс. и 2733 соответственно за последние 24 часа. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии приближается к 14 млн человек, умерли - более 264 тыс. Также резко выросло число госпитализаций.

Мэр Лос-Анджелеса издал экстренное распоряжение для жителей города не выходить из домов. Распоряжение вступило в силу в момент обнародования.

Предрождественская Европа

В четверг власти Испании подтвердили, что перемещения между регионами в праздничный период будут запрещены. Сотням тысяч испанцев придется отказаться от запланированных поездок к родным и друзьям. При этом в своих районах в определенные дни люди смогут собираться в количестве до 10 человек.

В Италии в период с 21 декабря до 6 января также будут запрещены передвижения между провинциями. Исключения составят поездки, связанные с работой, медицинскими назначениями и экстренными ситуациями, хотя неясно, что именно попадает под это определение.

Франция готова приступить к первому этапу вакцинации населения. В ближайшее время прививки будут предложены 100 млн человек. Португалия также объявит в четверг о своих планах бесплатной вакцинации. Ранее власти страны говорили, что оформляют покупку 22 млн доз, но для организации процесса вакцинации понадобится время.

Казахстан

Министерство здравоохранения РК и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, а также производства и распространения первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Соглашение подписали сегодня министр здравоохранения Алексей Цой и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

После того, как регулирующие органы Республики Казахстан проведут необходимые процедуры, Российская Федерация произведет трансфер технологии и поставит субстанцию для производства не менее 2 млн доз вакцины «Спутник V» на территорию страны.

«Президент Касым-Жомарт Токаев с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным договорились о строительстве завода по производству вакцины «Спутник V» на территории Республики Казахстан. Уверен, данное соглашение придаст импульс двусторонним отношениям, а также позволит быстрее справиться с пандемией коронавирусной инфекции», - сказал А.Цой.

Заведующая кафедрой клинической фармакологии и доказательной медицины НАО «Медицинский университет Караганды», кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Шолпан Калиева в беседе корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала, насколько может быть эффективной вакцинация от коронавируса.

Шолпан Калиева заявила, что на сегодня в мире, в том числе и в Казахстане готовятся несколько видов вакцин.

«Защищает ли вакцина от коронавируса, это все зависит то того, на что направлена вакцина. Вакцина - это мертвый вирус, частица какого-то вируса или же часть вируса, из которого делается вакцина. Например, одна из вакцин содержит частицу вируса spike-белок, с помощью которого он прикрепляется к клеткам организма. Он вводится потом в организм человека, и человек начинает вырабатывать иммунитет. Какие-то вакцины могут содержать другие фрагменты вируса - инактивированная. Это не активный вирус, а мертвый. Отсюда вопрос: насколько эта вакцина является частью коронавирусной инфекции и насколько она испытанная», - говорит она.

По ее словам, вакцина производится достаточно долго.

«Вакцина должна обязательно пройти три фазы. Сначала доклинические исследования на животных, потом вторая и третья фаза клинических испытаний на людях. Только после этого она должна войти в популяцию. Сначала изучается ее токсичность, затем подбирается доза, при которой она может быть эффективной, изучаются ее побочные эффекты», - отметила спикер.

Спикер также добавила, что вакцины тех мировых стран, которые проводят на сегодня испытания, могут отличаться составляющими.

«Вы знаете, что все вирусы мутируются, в том числе и коронавирус. Мутация - это значит, что у вируса появляется дополнительные механизмы защиты, которые наш организм может пропустить и не распознать. Если произошла мутация вируса, то вакцина может быть неэффективной. То есть, мы вакцинировались какой-то частью вируса, а эта часть в этот момент уже смутировалась. Получается, тогда вакцина будет действовать не на 100%, а на 30%, потому что вирус применялся», - говорит Ш. Калиева.

Шолпан Калиева заявила, что этот вопрос является на сегодня дискутабельным.

В четверг в Чехии после 6-недельного перерыва открываются магазины, рестораны, спортзалы, бассейны и музеи. Сохраняется ограничение на число посетителей. Театры и кионотеатры пока не смогут возобновить работу. Ежедневные показатели заболеваемости по-прежнему высоки, но, по словам властей, видна явная динамика на уменьшение. За минувшие сутки в стране было выявлено более 4,5 тыс. заболевших, это меньше суточных показателей прошлой недели, но эпидемиологи готовятся к новому скачку после празднований Рождества с родственниками и друзьями.

В Германии за последние сутки от коронавируса скончались еще 479 человек. Накануне вечером власти всех 16 федеральных земель согласились продлить ограничения до 10 января. В частности, остаются закрытыми отели и рестораны. Ранее на таких мерах настаивал Берлин, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что несговорчивость лидеров федеральных земель угрожает здоровью нации.

Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис вызвал волну негодования среди владельцев малого и среднего бизнеса, объявив, что бары, клубы, СПА-салоны и некоторые спортзалы не откроются вплоть до появления в стране вакцины. Рестораны и магазины будут открываться поэтапно.

Британия: главные вопросы о вакцине Pfizer

Заместитель главврача Великобритании, профессор Джонатан Ван-Там провел в четверг пресс-конференцию, в ходе которой ответил на многочисленные вопросы населения относительно вакцины Pfizer, которая накануне была одобрена британским регулятором для массового употребления. Первый этап вакцинации начнется в стране буквально в ближайшие дни.

Вот основные ответы эксперта на наиболее часто заданные вопросы: