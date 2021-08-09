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Коронавирус в будущем станет полностью управляемым, считает Александр Гинцбург

9 Августа 2021 10:20
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Коронавирус в будущем станет полностью управляемым, считает Александр Гинцбург

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Коронавирусная инфекция из-за создания эффективных средств борьбы против нее в будущем станет таким же вакциноуправляемым заболеванием, как грипп, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Это пройдет как грипп, в том смысле, что мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое - как корь, краснуха и все прочее. Мы научимся от нее защищаться очень эффективно», - сказал он в документальном фильме «Пока живы - будем жить».

Гинцбург уверяет, что вакцинация против коронавируса может защитить человека от вируса на срок более двух лет.

«В процессе эволюции выработался такой механизм, что вместо антител образуются так называемые клетки памяти. Если у вас исходно, допустим, образовалось 100 клеток памяти, то в результате того, что вы ввели вторую дозу вакцины у вас образовалось уже 10 тысяч клеток памяти. Если при однократном введении есть гарантия того, что вы будете защищены клетками памяти в течение 3-5 месяцев, то при двукратном есть гарантия, что вы будете защищены более двух лет», - отметил он.


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