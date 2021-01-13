Коронавирус: в Британии – самая высокая смертность после Второй мировой, заражение при штурме Капитолия

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Заразившаяся Covid-19 член американского конгресса связывает свой диагноз со штурмом Капитолия, а в Британии власти угрожают нарушителям карантинных мер жесткими санкциями. Тем временем в одном из американских зоопарков впервые заболели гориллы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом в мире заразились почти 91 млн человек, умерли - более 1,9 млн. В пятерке лидеров по числу заболевших - США, Индия. Бразилия, Россия и Великобритания. Пять стран с наивысшими показателями смертности - те же, только вместо России в их числе - Мексика.

Безответственные лондонцы

Глава лондонской полиции Крессида Дик предупредила через газету Times, что ее подчиненным придется пойти на крайние меры и поголовно штрафовать нарушителей режима карантина. По ее словам, в Лондоне продолжают проходить нелегальные рейвы и домашние вечеринки, люди также тайком собираются за игровыми столами.

За прошедшие сутки в Британии было выявлено более 46 тысяч новых случаев заболевания, умерли еще 529 человек. В больницах по всей стране с диагнозом коронавирус на сегодняшней день находятся 32,2 тысячи пациентов. Ситуация в Лондоне - одна из худших.

И даже при такой удручающей статистике, говорится в обращении Крессиды Дик, люди все равно регулярно нарушают предписания властей.

Британия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности - 3,1 млн и 82 тыс. соответственно. Общая смертность в стране, составившая в 2020 году 697 тыс. человек, стала самой высокой со времен Второй мировой войны.

Власти призывают жителей сделать все от них зависящее, чтобы нынешний локдаун стал последним. «Если мы все будем соблюдать существующие в данный момент меры, то в теории сможем затормозить рост заболеваемости, чтобы с середины февраля мы могли перейти от системы всеобщих ограничений к многоуровневым», - заявил Кит Малтхаус, который отвечает в правительстве страны за борьбу с преступностью и охрану порядка.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок предупредил во вторник, что давление на NHS (Национальную систему здравоохранения Британии) достигло предела, и призвал британцев не выходить из дома без крайней необходимости.

Европа: легче не становится

Согласно немецкому таблоиду Bild, канцлер Германии Ангела Меркель намерена продлить жесткий локдаун в стране еще на 8-10 недель. По информации издания, на встрече с кабинетом министров Меркель сказала, что если не принять меры против так называемого «британского вируса» (новой разновидности коронавируса, впервые обнаруженной в Британии), к Пасхе в Германии произойдет новый скачок заражения. За прошедшие 24 часа в стране умер еще 891 человек и выявлены 12,8 тыс. заболевших.

У 72-летнего президента Португалии Марселу Реберу де Соуза диагностирован коронавирус. Срок его полномочий скоро истекает, и ему пришлось отменить последние встречи и мероприятия. 24 января в стране пройдут выборы, и в настоящий момент идет предвыборная кампания кандидатов. Недавно де Соуза и его оппоненты приняли участие в теледебатах.

В больницах Ирландии не осталось мест в отделениях интенсивной терапии. По последней статистике Университета Джонса Хопкинса, в Ирландии наблюдается самое большое число новых случаев заболевания на миллион человек. При этом ирландские ученые считают, что страна вот-вот преодолеет пик. По словам профессора Филиппа Нолана, накануне суточный показатель новых больных упал до 4929 человек, и это обнадеживает.

Фармрегуляторы Евросоюза могут одобрить использование вакцины AstraZeneca/Oxford уже 29 января. Правительства европейских стран признают, что запущенные многими кампании вакцинации оказались не такими быстрыми и не такими масштабными, как ожидалось, и что необходимо сделать все возможное для ускорения процесса. Президент Кипра Никос Анастасиадес заявил ранее, что вынужден был обратиться к Израилю за помощью в поставках вакцины, так как союзники по ЕС пока помочь не могут.

Премьер-министр Греции Кириакос Митсотакис предложил Евросоюзу разработать единый сертификат о вакцинации, чтобы обеспечить свободное передвижение гражданам, получившим прививки. Сообщается, что он направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ковид в конгрессе США после погрома

Конгрессвумен от штата Нью-Джерси Бонни Уотсон Коулмен написала на своей странице в Твиттере, что ее тест на коронавирус дал положительный результат, и она связывает это с беспорядками на Капитолийском холме 6 января. 75-летняя Коулмен прошла тест в понедельник, и, по ее словам, она не сомневается, что заразилась именно во время вторжения толпы в Капитолий.

Кроме того, что абсолютное большинство сторонников Дональда Трампа были без масок, Коулмен пришлось прятаться в дальних помещениях с коллегами, некоторые из которых, как она пишет, тоже отказались надеть маски.

Демократка Коулмен был в числе первых конгрессменов, получивших первую дозу вакцины Pfitzer/BioNTech, как только она была предложена американским законодателям в декабре прошлого года. В данном случае первая прививка не спасла ее от инфекции.

Сообщается также еще об одном заболевшем конгрессмене, возможно, также инфицированном в ходе событий 6 января, но официального подтверждения этой информации пока нет.

США лидируют в мире по числу инфицированных и умерших - 22,6 млн и 376,2 тысячи соответственно.

В американском зоопарке заболели гориллы

Тем временем в сафари-парке Сан-Диего коронавирусом заболели по меньшей мере восемь горилл - это первый подтвержденный случай Covid-19 у приматов в зоопарках мира. У некоторых из горилл есть симптомы, в том числе кашель, однако тяжело заболевших среди них нет.

Позитивный тест на коронавирус получен только у одной обезьяны, однако, по всей вероятности, были заражены все восемь животных. Предполагается, что они заразились от человека, который за ними ухаживал.

«Они кашляют и у них забиты носы, но гориллы чувствуют себя хорошо», заявила директор сафари-парка Лиза Патерсон.- Эта группа находится на карантине, они продолжают пить и есть. Так что мы надеемся на их полное выздоровление«.

Что еще происходит в мире

Король Малайзии Аль-Султан Абдулла II объявил в стране чрезвычайное положение в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической ситуацией. В официальном сообщении королевского дворца говорится, что режим ЧП продлится до 1 августа, но может быть отменен раньше, если показатели распространения инфекции значительно снизятся.

Режим ЧП введен в стране впервые за последние 50 лет. О введении такой меры попросил премьер-министр Мухиддин Яссин, занявший этот пост менее года назад. Ограничения позволяют ему распустить парламент страны, и, по мнению критиков, причиной для обращения к королю стало именно желание укрепить свои позиции, а не борьба с эпидемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Малайзии за время пандемии заболели 138,2 тыс. человек, умерли - 555 человек.

Во вторник власти Китая ввели дополнительные меры карантина в районах, расположенных недалеко от Пекина. В частности, в локдауне оказались 4,9 млн жителей в провинции Хэбэй. Всем им в ближайшие дни предстоит пройти тесты на Covid-19.

По официальным данным, во вторник в стране зафиксировано 55 новых случаев заражения и 40 из них в Хэбэе. Ранее локальные локдауны были введены в двух соседствующих районах с общим населением 11 млн человек.

Власти Китая заявляют, что практически справились с эпидемией в стране и теперь действуют точечно в регионах, где происходят вспышки.

По официальным данным, с начала пандемии в стране заболели 96,9 тысячи человек, умерли - 4793 человека. Однако многие международные организации считают, что информация, предоставляемая китайскими властями, не соответствует действительности и цифры в действительности гораздо выше.

Ливан вводит круглосуточный комендантский час сроком на 11 дней. С 5 утра четверга по местному времени ливанцы вообще не смогут выходить на улицы, даже за продуктами. Все покупки будут осуществляться через службы доставки. Ходить на работу продолжат только сотрудники экстренных служб и водители. По словам властей, такая радикальная мера необходима, чтобы помочь сфере здравоохранения, которая больше не справляется с числом заболевших. Статистика резко пошла вверх после рождественских и новогодних праздников. Правительство признает, что это результат послаблений, которые было решено ввести в праздничный период, чтобы немного помочь экономике страны, а также в связи с тем, что в Ливане проживает много христиан.