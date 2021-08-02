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    02:07, 02 Август 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Атырау: число пациентов в стационарах выросло на 24%

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в регионе выявлено 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, если 22 июля в инфекционных стационарах было зарегистрировано 1182 больных, то сегодня COVID-19 госпитализировали уже 1549 больных. Рост составил 24%.

    «На сегодняшний день в реанимации с COVID-19 находятся 76 больных, из них в тяжелом состоянии - 65 пациентов, в крайне тяжелом – 11 больных. Из 76 пациентов 12 подключены к аппаратам ИВЛ», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения Атырауской области.

    В Атырауской области за последние четыре дня от COVID-19 скончались 24 человека. Такие данные озвучил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в обращении к жителям региона.

    Напомним, что решением Межведомственной комиссии со 2 августа в пяти городах страны будет введен жесткий локдаун. В число городов с нестабильной эпидемиологической ситуацией вошел и Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК
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