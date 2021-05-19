Коронавирус в Алматы: за сутки провакцинированы свыше трех тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 18 мая зарегистрировано 525 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 470 случаев с симптомами и 55 без симптомов. Выписаны 320 человек, поступило – 250. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 2 837 человек (100 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 192. На ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ - 57, High flow занято - 77 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра находится 3 209 пациентов, из которых 380 бессимптомных, 2 829 с легкой и средней степенью тяжести.

За минувшие сутки в Алматы провакцинировано 3 197 человек. На 18 мая вакцину получили 277 144 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляет 30 518 человек. Казахстанской вакциной QazVac привито 3 000 человек. Китайской вакциной Sinopharm привито 4 790.

На сегодняшний день в Алматы функционирует 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

Задействованы 315 прививочных бригад из 1 282 человек.