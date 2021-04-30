Коронавирус в Алматы: за сутки провакцинированы свыше шести тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса 3 794 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 29 апреля зарегистрировано 675 случаев коронавирусной инфекции (673 местные и 2 завозных из Турции и России), из них 584 случаев с симптомами и 91 без симптомов. Выписано 333 человека, поступило 400. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 3 794 человека (108 детей). В отделениях реанимации интенсивной терапии – 239. На ИВЛ – 38, на неинвазивной ИВЛ – 78, High flow занято - 95 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 477 пациентов, с симптомами – 4 861 с легкой и средней степенью, без симптомов – 616», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За сутки в Алматы провакцинировано 6 623 человек. В том числе 198 человек привились вакциной QazVac. Всего по городу за период с 1 февраля по 29 апреля прививки получили 209 197 человек.

На сегодняшний день функционирует 211 пунктов, в которых задействовано 402 прививочных бригады медиков в количестве 1 809 сотрудников, 40 выездных мобильных бригад.