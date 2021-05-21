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Коронавирус в Алматы: за сутки провакцинированы свыше двух тысяч человек

21 Мая 2021 12:31
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Коронавирус в Алматы: за сутки провакцинированы свыше двух тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 20 мая зарегистрировано 510 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 442 случаев с симптомами и 68 без симптомов. Выписано 233 человека, поступил 201. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 2 695 человек (86 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 173 человека. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow – занят 61 аппарат», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 040 пациентов, из которых 362 бессимптомных, 2 678 с легкой и средней степенью тяжести.

За минувшие сутки в Алматы провакцинированы 2 372 человека. С 1 февраля по 20 мая вакцину получили 282 443 алматинца.

Из общего количества привитых - лица старше 60 лет составляют 30 553 человек. Казахстанской вакциной QazVac привиты 3 000 человек. Китайской вакциной Sinopharm привиты 6 429.

На сегодняшний день в Алматы функционирует 210 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

Задействованы 306 прививочных бригад из 1 256 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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