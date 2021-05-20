Коронавирус в Алматы: за сутки провакцинированы около трех тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 19 мая зарегистрировано 534 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 474 случаев с симптомами и 60 без симптомов. Выписаны 304, поступили 214. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 2 739 человек (91 ребенок). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 192. На ИВЛ – 25, на неинвазивной ИВЛ – 59, High flow – занято 73 аппарата», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад и Телемедицинского центра находятся 3 042 пациента, из которых 361 - бессимптомный, 2 681 - с легкой и средней степенью тяжести.

За минувшие сутки в Алматы провакцинированы 2 927 человек. С 1 февраля по 19 мая вакцину получили 280 071 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляет 30 531 человек. Казахстанской вакциной QazVac привиты 3 000 человек. Китайской вакциной Sinopharm привиты 5 597.

На сегодняшний день в Алматы функционирует 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

Задействованы 315 прививочных бригад из 1 282 человек.