Коронавирус в Алматы: за день провакцинировано почти две тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 31 мая зарегистрировано 195 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 160 случаев с симптомами и 35 без симптомов. Выписано 390 человек, поступило – 131. Итого в инфекционных стационарах (3 680 коек) находятся 1 515 человек (51 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 118. На ИВЛ – 27, на неинвазивной ИВЛ – 61, High flow занято – 19 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 745 пациентов, из которых 260 бессимптомных, 1 485 с легкой и средней степенью тяжести», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

За минувшие сутки в Алматы провакцинировано 1 993 человека. На 31 мая вакцину получили 306 078 человек.

На сегодняшний день в Алматы функционируют 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 256 человек.