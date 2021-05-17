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    11:20, 17 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: в стационарах находятся свыше трех тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 16 мая зарегистрировано 549 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 476 случаев с симптомами и 73 без симптомов. Выписано 60, поступило163. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 3 134 человек (115 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 226. На ИВЛ – 35, на неинвазивной ИВЛ – 61, High flow занято - 81 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 3 618 пациентов, из которых 435 бессимптомных, 3 183 с легкой и средней степенью тяжести», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

    За минувшие сутки было провакцинировано 1 721 человек. На 17 мая вакцину получили 270 568 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60 лет - 30 421 человек. Казахстанской вакциной QazVac привито 2 991 человек. Китайской вакциной Sinopharm - 3 365.

    На сегодняшний день в Алматы функционирует 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 315 прививочных бригад.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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