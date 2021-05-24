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    12:27, 24 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: в стационарах находятся более 2,5 тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 23 мая зарегистрировано 398 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 344 случаев с симптомами и 54 без симптомов. Выписано – 55 человек, поступило – 58. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 2 528 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 178 человек. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 64, High flow занято - 72 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 2 638 пациент, с симптомами – 2 311 человек с легкой и средней степенью, без симптомов – 327», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    За минувшие сутки в Алматы провакцинировано — 1 558 человек. Привито вакциной QazVac - 3 000 человек, Hayat-Vax - 9 842 человека.

    Всего по городу за период с 1 февраля по 23 мая прививки получили - 289 031 человек.

    На сегодняшний день функционирует - 211 пунктов, в которых задействовано 307 прививочных бригад в количестве 1 256 человек. Работают выездные мобильные бригады.

    Остаток вакцины в городе составляет: 34 954 дозы первого компонента, 54 238 доз второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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