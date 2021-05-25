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    12:33, 25 Май 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: в стационарах находятся более 2,2 тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 24 мая зарегистрировано 348 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 303 случаев с симптомами и 45 без симптомов. Выписано всего – 55 человек, поступило – 58. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 2 243 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 164. На ИВЛ – 23, на неинвазивной ИВЛ – 66, High flow занят - 51 аппарат. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 446 пациентов, из которых 312 бессимптомных, 2 134 с легкой и средней степенью тяжести», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    За минувшие сутки в Алматы провакцинировано — 2 340 человек. На 24 мая вакцину получили 291 371 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 30 603 человека. Китайской вакциной Sinopharm привито 11 034.

    На сегодняшний день в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

    Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 32 614 доз первого компонента, 109 673 доз второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
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