Коронавирус в Алматы: в стационарах находятся 3,7 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса 3 747 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 26 апреля зарегистрировано 689 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 591 случай с симптомами и 98 без симптомов. Выписано всего 579, поступило – 355. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 3 747 пациентов (91 ребенок). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 246. На ИВЛ – 40, на неинвазивной ИВЛ – 91, High flow занято - 95 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 733 пациента, с симптомами – 5 076 с легкой и средней степенью, без симптомов – 657», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

За сутки в Алматы провакцинированы 7 620 человек.

Ранее глава Минздрава РК отметил, что динамика заболеваемости коронавирусом снижается в Казахстане.