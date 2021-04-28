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    11:16, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: в стационарах находятся 3,7 тысячи человек, провакцинировано 6 тысяч

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса 3 734 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 27 апреля зарегистрировано 698 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 619 случаев с симптомами и 79 - без симптомов. Выписано 460 человек, поступило – 398. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находятся 3 734 человек (125 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 246. На ИВЛ – 38, на неинвазивной ИВЛ – 85, High flow занято 89 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 502 пациента, с симптомами – 4 852 с легкой и средней степенью, без симптомов – 640», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    За сутки в Алматы провакцинировано 5 958 человек. В том числе 1 700 человек привились вакциной QazVac.

    Всего по городу за период с 1 февраля по 27 апреля прививки получили 194 106 человек.

    На сегодня функционируют 210 пунктов, в которых задействованы 308 прививочных бригад в количестве 1 197 сотрудников, 50 выездных мобильных бригад.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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