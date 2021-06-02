Коронавирус в Алматы: в стационарах менее полутора тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы представили статистику по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 1 июня зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 180 случаев с симптомами и 28 - без симптомов. Выписан всего 181 человек, поступило – 104. Итого в инфекционных стационарах (3 640 коек) физически находится 1 431 человек (среди них 54 ребенка). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 106 пациентов. На ИВЛ – 24, на неинвазивной ИВЛ – 55, занято 26 аппаратов High flow. На амбулаторном наблюдении находится 1 617 пациентов, с симптомами – 1 380 с легкой и средней степенью, без симптомов – 237», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

С 1 февраля идет вакцинация от КВИ российской вакциной «Спутник V». 26 мая в город осуществлена поставка казахстанской вакцины QazVac, по 6 тысяч доз первого и второго компонента, которой привито 4 571 человек. Поставка китайской вакцины Sinopharm (в объеме 31 тысяча доз) осуществлена 3 и 21 мая, привито 20 648 человек.

Первого июня вакцину поставили 1 903 жителям. На 1 июня вакцину получили 307 981 человек. Из общего количества лица старше 60 лет составляют 30 737 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).

Задействованы 308 прививочных бригад из 1 256 человек.