Коронавирус в Алматы: в стационарах четыре тысячи человек, получен транш вакцины QazVac

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 4 тысяч человек. Городом получен транш казахстанской вакцины QazVac в общем количестве 6 тысяч доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 25 апреля зарегистрировано 693 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 600 случаев с симптомами и 93 без симптомов. Выписано всего 71, поступило – 257 человек. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 4 044 человека (114 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 267. На ИВЛ – 37, на неинвазивной ИВЛ – 90, High flow занято 95 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 5 911 пациентов, с симптомами – 5 250 с легкой и средней степенью, без симптомов – 661 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За сутки в Алматы провакцинировано 3 918 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 25 апреля провакцинировано 161 953 человека.

На сегодняшний день функционируют 209 пунктов, в которых задействовано 303 прививочные бригады в количестве 1 201 медицинского работника.

25 апреля получен транш казахстанской вакцины QazVac в общем количестве 6 000 доз (первый и второй компонент).