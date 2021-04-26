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    11:18, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: в стационарах четыре тысячи человек, получен транш вакцины QazVac

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 4 тысяч человек. Городом получен транш казахстанской вакцины QazVac в общем количестве 6 тысяч доз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 25 апреля зарегистрировано 693 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 600 случаев с симптомами и 93 без симптомов. Выписано всего 71, поступило – 257 человек. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 4 044 человека (114 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 267. На ИВЛ – 37, на неинвазивной ИВЛ – 90, High flow занято 95 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 5 911 пациентов, с симптомами – 5 250 с легкой и средней степенью, без симптомов – 661 человек», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

    За сутки в Алматы провакцинировано 3 918 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 25 апреля провакцинировано 161 953 человека.

    На сегодняшний день функционируют 209 пунктов, в которых задействовано 303 прививочные бригады в количестве 1 201 медицинского работника.

    25 апреля получен транш казахстанской вакцины QazVac в общем количестве 6 000 доз (первый и второй компонент).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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