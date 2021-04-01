Коронавирус в Алматы: в инфекционных стационарах находятся более 2,8 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 31 марта зарегистрировано 515 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 434 случаев с симптомами и 81 без симптомов. Вылечившиеся – 285. Выписано за сегодня – 248, поступило – 317», - сказала в ходе брифинга представитель Управления общественного здоровья Алматы, руководитель Центра телемедицины Лаура Мырзагали.

Итого в инфекционных стационарах (5 000 коек) физически находится 2 849 человек (107 детей – тяжелых нет), из взрослых 45 в крайне тяжелом состоянии, 409 в тяжелом состоянии, 2 395 средней степени тяжести.

В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 152 (298 свободных коек). На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ – 58, на аппаратах High flow занято 42 аппарата.

В расконсервированном инфекционном стационаре внутри спортивного комплекса «Халык Арена» (1000 коек) – 34 человека. Карантинные койки – 7 гостиниц (815 мест) – 0 пациентов.



