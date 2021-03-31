РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:33, 31 Март 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: в инфекционных стационарах находятся более 2,7 тысячи человек

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы предоставили информацию по коронавирусной ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления за 30 марта зарегистрировано 526 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 425 случаев с симптомами и 101 без симптомов.

    «Вылечившиеся – 191. Выписано за сегодня – 209, поступило – 306», - отметили в управлении.

    Итого в инфекционных стационарах (5 тысяч коек) физически находится 2 783 человека (109 детей), из них 46 - в крайне тяжелом, 350 - в тяжелом, 2 387 – в средней степени тяжести.

    В отделении реанимации и интенсивной терапии - всего 125 (295 свободных коек). На ИВЛ – 6, на неинвазивной ИВЛ – 54, High flow (аппарат кислородной терапии) занято 35 аппаратов.

    В стационаре на Халык-Арена находятся 18 человек. Карантинные койки – 7 гостиниц (815 мест) – 0 пациентов.

    С 1 февраля по апрель поступило 15 750 доз вакцины. Первый компонент освоен на 100%. Идет ревакцинация. Второй компонент получили 3 200 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Общество Алматы Статистика
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!