Коронавирус в Алматы: в инфекционных стационарах находятся более 2,7 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы предоставили информацию по коронавирусной ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления за 30 марта зарегистрировано 526 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 425 случаев с симптомами и 101 без симптомов.

«Вылечившиеся – 191. Выписано за сегодня – 209, поступило – 306», - отметили в управлении.

Итого в инфекционных стационарах (5 тысяч коек) физически находится 2 783 человека (109 детей), из них 46 - в крайне тяжелом, 350 - в тяжелом, 2 387 – в средней степени тяжести.

В отделении реанимации и интенсивной терапии - всего 125 (295 свободных коек). На ИВЛ – 6, на неинвазивной ИВЛ – 54, High flow (аппарат кислородной терапии) занято 35 аппаратов.

В стационаре на Халык-Арена находятся 18 человек. Карантинные койки – 7 гостиниц (815 мест) – 0 пациентов.

С 1 февраля по апрель поступило 15 750 доз вакцины. Первый компонент освоен на 100%. Идет ревакцинация. Второй компонент получили 3 200 человек.