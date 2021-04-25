Коронавирус в Алматы: в инфекционных стационарах находятся 3,8 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 3,8 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 24 апреля зарегистрировано 682 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 611 случаев с симптомами и 71 - без симптомов. Выписано всего 187 человек, поступило – 303. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находится 3 871 человек (108 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся всего 254 человека. На ИВЛ – 31 пациент, на неинвазивной ИВЛ – 92, по High flow занято 80 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 985 пациентов, с симптомами – 5 338 (легкой и средней степени), без симптомов – 647», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За сутки в Алматы провакцинировано 6 415 человек. Всего по городу с 1 февраля по 24 апреля провакцинировано 176 533 человек.

На сегодняшний день функционируют 205 пунктов, в которых задействовано 406 прививочных бригад с 1 827 медицинскими работниками.