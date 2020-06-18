Коронавирус в Алматы: стационары заполнены на 95%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом напряженная. За две недели, начиная с 3 июня, регистрация заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе удвоилась», - сказал в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что принимаются меры по недопущению распространению инфекции.

«Наполняемость коек в инфекционных стационарах возросла до 95%, но сейчас госпитализация осуществляется, так как на место выписавшихся ложатся новые больные. Если в марте заболеваемость формировалась за счет завозных случаев, а в апреле за счет того, что мы резко усилили охват диагностики населения, работали по уязвимым группам населения, то в июне отмечается рост заболеваемости за счет самообращения граждан и формирования очагов в организациях», - сказал он.

Ранее стало известно, что в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней — 20-21 июня.

К алматинцам обратился аким города.



