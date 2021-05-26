Коронавирус в Алматы: снижается число пациентов в стационарах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 25 мая зарегистрировано 310 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 264 случаев с симптомами и 46 без симптомов. Выписано всего 286 человек, поступило 113. Итого в инфекционных стационарах (5 940 коек) физически находится 2 129 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 153, на ИВЛ – 23, на неинвазивной ИВЛ – 58, High flow занято - 50 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 349 пациентов, из которых 304 бессимптомных, 2 045 с легкой и средней степенью тяжести», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За минувшие сутки в Алматы провакцинировано — 2 557 человек. На 25 мая вакцину получили 293 928 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 30 626 человека. Китайской вакциной Sinopharm привито 12 529 человек.

На сегодняшний день в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 32 614 доз первого компонента, 109 673 доз второго компонента.