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    18:53, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские школьники перейдут на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматы до 31 января школьники перейдут на дистанционный формат обучения, студенты - до 6 февраля», - сообщил и.о. главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов.

    Как он пояснил, такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с ковидом.

    Напомним, в Алматы ужесточат ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

    По матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 января, в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции оказались города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область.


    Теги:
    Здравоохранение Образование Алматы
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