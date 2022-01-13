Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские школьники перейдут на дистанционный формат обучения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Алматы до 31 января школьники перейдут на дистанционный формат обучения, студенты - до 6 февраля», - сообщил и.о. главного санврача Алматы Садвакас Байгабулов.

Как он пояснил, такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с ковидом.

Напомним, в Алматы ужесточат ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.



По матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 января, в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции оказались города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область.