Коронавирус в Алматы: почти тысяча заболевших за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 22 июля зарегистрировано 996 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 920 случаев с симптомами и 76 без симптомов. Выписано всего 264, поступило – 441. Итого в инфекционных стационарах находятся 3 270 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 240. На ИВЛ – 27, на неинвазивной ИВЛ – 88, High flow занято – 86 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 201 пациент, с симптомами – 5774 с легкой и средней степенью, без симптомов – 427», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

С 1 февраля по 22 июля первым компонентом вакцинированы 670 351 человек. За прошедшие сутки - 4 590 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 94 835 человек.

В городе функционируют 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.