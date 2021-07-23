Коронавирус в Алматы: почти тысяча заболевших за сутки
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За 22 июля зарегистрировано 996 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 920 случаев с симптомами и 76 без симптомов. Выписано всего 264, поступило – 441. Итого в инфекционных стационарах находятся 3 270 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 240. На ИВЛ – 27, на неинвазивной ИВЛ – 88, High flow занято – 86 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 201 пациент, с симптомами – 5774 с легкой и средней степенью, без симптомов – 427», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.
С 1 февраля по 22 июля первым компонентом вакцинированы 670 351 человек. За прошедшие сутки - 4 590 человек.
Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 94 835 человек.
В городе функционируют 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города, с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.
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