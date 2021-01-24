Коронавирус в Алматы: на 370 объектах за двое суток проверили соблюдение саннорм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За прошедшие двое суток мониторинговые группы Алматы проверили соблюдение карантинных мер на 370 объектах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мониторинговыми группами, в состав которых входят сотрудники акиматов района, местной полицейской службы, а также представители палаты предпринимателей «Атамекен» с 22 по 24 января текущего года был проведен объезд районов с целью выявления и пресечения фактов нарушений требований карантинного режима по объектам предпринимательства, разъяснения необходимости действующих мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В ходе мониторинга было обследовано 370 объектов. На 58 объектах выявлены нарушения.

Все материалы переданы для принятия административных мер. В случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил, материалы передаются территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации.

Акимат Алматы призывает строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, меры личной гигиены. Субъектам предпринимательства необходимо в период пандемии неукоснительно соблюдать требования мер безопасности — это режим работы, термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемости средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличия санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, вентиляции и проветривания помещений. Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и приостановлению работы предприятий. На сегодня судом города Алматы уже приняты постановления о наложении штрафа в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на 1,3 месяца 18 субъектов предпринимательства.

Напомним, ранее заместитель акима города Ержан Бабакумаров в условиях роста заболеваемости поручил усилить работу мониторинговых групп, в том числе увеличить перечень проверяемых объектов на соблюдение карантинных мер. Главная задача — не допустить массового заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы.

«Эпидемиологическая ситуация ухудшается. С начала декабря месяца 2020 года при подекадном сравнении с предыдущей декадой регистрируется рост заболеваемости COVID-19 в 1,2 раза в среднем. 1–10 января – рост в 1,3 раза, 11–21 января – рост в 1,1 раза. Заражения происходят в общественных местах, общественном транспорте, местах развлечений. Необходимо взять на особый контроль режим работы ресторанов и иных общественных массовых мест», — отметил Ержан Бабакумаров.