Коронавирус в Алматы: число больных в стационарах снизилось

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 17 мая зарегистрировано 520 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 455 случаев с симптомами и 65 без симптомов. Выписано 419 человек, поступило – 209. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 2 917 человек (97 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 197. На ИВЛ – 30, на неинвазивной ИВЛ – 61, High flow – занято 80 аппарата», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 369 пациентов, из которых 397 бессимптомных, 2 972 с легкой и средней степенью тяжести.

За минувшие сутки в Алматы провакцинированы 3 269 человек. На 18 мая вакцину получили 273 947 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляет 30 491 человек. Казахстанской вакциной QazVac привиты 2 991 человек. Китайской вакциной Sinopharm привиты 3 959.

На сегодняшний день в Алматы функционируют 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 315 прививочных бригад из 1 282 человек.