Коронавирус в Алматы: более тысячи человек находятся в стационарах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 7 июля зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 293 случаев с симптомами и 47 без симптомов. Выписано всего – 111 человек, поступило – 186. Итого в инфекционных стационарах (3 700 коек) физически находится 1 194 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 96. На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 40, High flow занято – 25 аппаратов», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 344 пациента, с симптомами – 2043 с легкой и средней степенью, без симптомов – 301 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.