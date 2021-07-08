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    14:17, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: более тысячи человек находятся в стационарах

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 7 июля зарегистрировано 340 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 293 случаев с симптомами и 47 без симптомов. Выписано всего – 111 человек, поступило – 186. Итого в инфекционных стационарах (3 700 коек) физически находится 1 194 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 96. На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 40, High flow занято – 25 аппаратов», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 344 пациента, с симптомами – 2043 с легкой и средней степенью, без симптомов – 301 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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