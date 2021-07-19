Коронавирус в Алматы: 798 заболевших и 3 495 вакцинированных за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 18 июля зарегистрировано 798 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 706 случаев с симптомами и 92 без симптомов. Выписаны 39 человек, поступили – 299. Итого в инфекционных стационарах находятся 2 878 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 178. На ИВЛ – 29, на неинвазивной ИВЛ – 54, High flow занято 70 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 5 091 пациент, с симптомами – 4692 с легкой и средней степенью, без симптомов – 399», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

С 1 февраля по 18 июля первым компонентом вакцинированы 652 718 человек. За прошедшие сутки вакцинированы 3 495 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 93 376 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ с возможностью увеличения до 250. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.