РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:39, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: 77 детей получают лечение от коронавируса

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За 15 сентября зарегистрировано 704 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 675 случаев с симптомами и 29 без симптомов.

    «Выписано всего – 368 человек, поступило – 264. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 2 767 человек, 77 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 277. На ИВЛ – 56, на неинвазивной ИВЛ – 123, High flow занято – 79 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 171 пациента, симптомами – 6 008 с легкой и средней степенью, без симптомов – 163.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 033 человек, вторым компонентом – 3 448 человек.

    Всего за на 15 сентября вакцинировано первым компонентом 919 907 человек, вторым компонентом 807 786 человек.

    Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 115 920 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!