Коронавирус в Алматы: 77 детей получают лечение от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 15 сентября зарегистрировано 704 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 675 случаев с симптомами и 29 без симптомов.

«Выписано всего – 368 человек, поступило – 264. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 2 767 человек, 77 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 277. На ИВЛ – 56, на неинвазивной ИВЛ – 123, High flow занято – 79 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 6 171 пациента, симптомами – 6 008 с легкой и средней степенью, без симптомов – 163.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 033 человек, вторым компонентом – 3 448 человек.

Всего за на 15 сентября вакцинировано первым компонентом 919 907 человек, вторым компонентом 807 786 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 115 920 человек.