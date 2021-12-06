Коронавирус в Алматы: 40 пациентов находятся в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы лечение от коронавируса получают 282 пациента. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

За 5 декабря в мегаполисе зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 60 случаев с симптомами и 6 без симптомов. Выписано всего -5, поступило -12.

«Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находится 282 человека (8 детей). На ИВЛ- 11, на неинвазивной ИВЛ- 12, High flow занято- 7 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся всего 40 человек.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 636 пациента, симптомами-616, с легкой и средней степенью, без симптомов- 20.

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом- 536 человек, второй компонент получили - 553 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 122 544 человек»,- проинформировали в управлении.

На сегодняшний день провакцинированы препаратом компании Pfizer (Comirnaty) 16 968 человек, в том числе беременные 995, кормящие 3 513 и подростки 12 460.