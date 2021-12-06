+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 1 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус в Алматы: 40 пациентов находятся в реанимации

6 Декабря 2021 13:12
Поделиться:
Коронавирус в Алматы: 40 пациентов находятся в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы лечение от коронавируса получают 282 пациента. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О дефиците парковочных мест высказался аким района Алматы
В Казахстане стало возможно диагностировать инсульт в ранние сроки Три уголовных дела о нарушениях оборота наркосодержащих медпрепаратов расследуют в Казахстане Свыше 4600 подростков вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

За 5 декабря в мегаполисе зарегистрировано 66 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 60 случаев с симптомами и 6 без симптомов. Выписано всего -5, поступило -12.

«Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находится 282 человека (8 детей). На ИВЛ- 11, на неинвазивной ИВЛ- 12, High flow занято- 7 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся всего 40 человек.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 636 пациента, симптомами-616, с легкой и средней степенью, без симптомов- 20.

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом- 536 человек, второй компонент получили - 553 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 122 544 человек»,- проинформировали в управлении.

На сегодняшний день провакцинированы препаратом компании Pfizer (Comirnaty) 16 968 человек, в том числе беременные 995, кормящие 3 513 и подростки 12 460.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
О дефиците парковочных мест высказался аким района Алматы
В Казахстане стало возможно диагностировать инсульт в ранние сроки
Три уголовных дела о нарушениях оборота наркосодержащих медпрепаратов расследуют в Казахстане
Свыше 4600 подростков вакцинировались от коронавируса в Алматинской области
Популярное
1 Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
2 Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане
5 Дедовщина в степногорском интернате: семерых воспитанников отчислили
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Читайте также
О фактах продажи наркосодержащих медпрепаратов «на черном рынке» сообщили в МВД
Три уголовных дела о нарушениях оборота наркосодержащих медпрепаратов расследуют в Казахстане
Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане
Дедовщина в степногорском интернате: семерых воспитанников отчислили
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Нур-Султане, Шымкенте и Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив