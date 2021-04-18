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    11:59, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус в Алматы: 3,8 тысячи человек лечатся, свыше 5 тысяч провакцинировано

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы лечение от коронавируса получают 3 868 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 17 апреля. зарегистрировано 677 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 557 случаев с симптомами и 120 без симптомов. Выписано всего – 198, поступило – 392. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находится 3 868 человек (101 детей), из них 885 в тяжелом состоянии, 2 983 в средней степени тяжести. В Отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 258 (192 коек свободно). На ИВЛ – 23, на неинвазивной ИВЛ – 85, High flow занято - 91 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 6 328 пациентов, с симптомами – 5 522 с легкой и средней степенью, без симптомов – 806», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

    За сутки в Алматы провакцинировано — 5 335 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 18 апреля провакцинировано — 131 631 человек.

    На сегодняшний день функционирует – 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Алматы находится в «красной» зоне по распространению КВИ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы
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