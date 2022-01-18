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Коронавирус в Алматы: 1 096 человек в больницах

18 Января 2022 14:48
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Коронавирус в Алматы: 1 096 человек в больницах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Алматы рассказали в управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 17 января зарегистрировано 1 198 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1 080 случаев с симптомами и 118 без симптомов. Выписано всего - 193, поступило - 199. Итого в инфекционных стационарах (2 380 коек) физически находится 1 096 человек (144 детей)», - сообщили в управлении.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 61 пациент. На ИВЛ - 16 пациентов, на неинвазивной ИВЛ - 15, занято семь аппаратов High flow .

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 905 человек, вторым компонентом - 1 966 человек.

Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 17 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 088 922 человека, вторым компонентом 1 037 087 человек.

«На сегодняшний день провакцинированы препаратом компании Pfizer (Comirnaty) 34 015 человек, в том числе беременные - 1 865, кормящие - 7 064, дети и подростки - 25 086. Ревакцинацию получили 88 319 горожан», - проинформировали в УОЗ.

Напомним, в городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Задействованы 140 прививочных бригад из 522 человек.

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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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