Коронавирус в Алматинской области: 221 заболевший за сутки
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Алматинской области заболел коронавирусом 221 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, по состоянию на 10 февраля 2022 года в области зарегистрировано 68105 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 51759 случаев.
«За последние сутки зарегистрирован 221 случай коронавирусной инфекции, из них 170 симптомных (76,9%) и 51 бессимптомный (23,1%). Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель снизился с 0,6% (27 января - 2 февраля) до 0,4% (3 февраля - 9 февраля)», - сообщили в ведомстве.
Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,5%, Каратальском - 0,6%, Коксуском - 0,5%, Сарканском - 0,5%, Талгарском районе - 0,5%, а также в городе Талдыкоргане- 0,5%.
Напомним, Алматинская область вчера перешла в «желтую» зону по коронавирусу.
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