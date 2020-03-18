Коронавирус: Узбекистан приостановил внутренние туры

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса правительство Узбекистана приняло решение приостановить внутренние туры и общественные мероприятия, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма, подобное решение поступило из специальной комиссии кабмина РУ.

В ведомстве отмечают, что всем туристическим компаниям, общественным организациям и крупным промышленным предприятиям рекомендуется приостановить мероприятия по развитию внутреннего туризма до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса в стране не стабилизируется.

Вместе с этим все виды общественных мероприятий, которые планировались провести на территории республики, международные мероприятия и спортивные соревнования, театральные, кино и концертные программы, будут также временно приостановлены.

Согласно решению специальной комиссии, в случае возвращения авиабилетов и железнодорожных билетов, приобретенных в целях туризма, в том числе по внутренним направлениям, приходящихся на период карантина, будут приняты меры полного возвращения средств покупателю без штрафа или отсрочки.

Напомним, что первый гражданин с коронавирусом был выявлен в Узбекистане 15 марта, на текущий момент в Узбекистане количество заболевших коронавирусной инфекцией достигло 13 человек.