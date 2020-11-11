Коронавирус ускорил трансформацию СМИ - глава международного отдела UNA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус ускорил трансформацию средств массовой информации. Об этом заявил директор международного отдела Союза информационных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества Хазем Абду, выступая на панельной сессии «Мультиплатформенность» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронаиврус ускорил трансформацию СМИ. Сегодня мы должны задаться вопросом, людям все еще нужны средства массовой информации? Ответ очевиден – да. Никто не может жить без информации», - сказал Хазем Абду.

Однако, по его словам, в сегодняшних реалиях средства массовой информации должны использовать в своей работе новые, современные инструменты.

«Для этого нам нужны новые каналы, новые форматы, новые инструменты», - добавил Хазем Абду.

Спикер также поднял проблему фейковой информации и в качестве примера привел ситуацию во время пандемии. По его словам, в некоторых странах во время пандемии было распространено в социальных сетях очень много ложной информации. Хазем Абду подчеркнул, что если бы не возникало такой ситуации – возможно, жертв было бы меньше.

«Необходимо принять как факт, что традиционные средства массовой информации не поспевают за цифровыми», - добавил он.

Спикер отметил необходимость задуматься над тем, как СМИ развиваться дальше.