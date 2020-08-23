-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:24
-
-
-
-
-
-
Коронавирус унес жизни уже свыше 800 тысяч человек в мире
БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Пандемия легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, унесла жизни уже более 800 000 человек во всем мире. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, обнародованных в субботу, 22 августа. Немногим менее четверти смертей среди пациентов с этим заболеванием (175 467) приходится на Соединенные Штаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.
Число заразившихся жителей планеты, по оценке экспертов университета, превысило показатель в 23 миллиона. Больше всего заражений - в США (5,63 млн), Бразилии (3,53 млн) и Индии (2,97 млн).
Количество заболевших в странах Западной Европы в последнее время растет.
Так, в Германии за минувшие сутки вирус был выявлен у 2034 человек. Это максимальный прирост с конца апреля.
Во Франции число новых случаев второй день подряд превышает 4000 - столь высокими цифры не были с мая.
В Италии за истекшие сутки было зафиксировано 1071 новое заражение. Тем самым порог в 1000 случаев преодолен впервые с ослабления жестких карантинных ограничений в середине мая.
- Устройство для обнаружения коронавируса в воздухе изобрели в Бразилии
- Emoji: Как в условиях карантина работают люди с ограниченными возможностями
- Семь человек умерли от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане
- До 91089 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев
- 230 новых случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
- Коронавирус: антирекорды зафиксированы в Индии, Украине и Чехии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана