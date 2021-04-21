Коронавирус у сотрудников и студента выявили в костанайском колледже

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — У студента первого курса и двух сотрудников Костанайского гуманитарного колледжа выявили коронавирусную инфекцию, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«19 апреля у сотрудников и обучающегося первого курса Костанайского гуманитарного колледжа выявлены положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. В настоящее время сотрудники и обучающийся находятся на карантине, на домашнем лечении», - сообщили в пресс-службе областного управления образования

Также с сегодняшнего дня группа, где обучается заболевший, переведена на дистанционное обучение с установлением карантина на 14 дней.

«Кроме того, во избежание дальнейшего распространения короновирусной инфекции все обучающиеся 1 курсов переведены на режим дистанционного обучения»,- добавили в управлении.

Между тем, в Костанайской области на 19 апреля зарегистрирован 31 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,21%.